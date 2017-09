La Svizzera rinuncia al nucleare

Abbandonare l'atomo entro il 2034, ma senza spegnere prematuramente le centrali già in funzione. È la decisione presa dal governo elvetico in seguito a un dibattito interno sul futuro del nucleare. Attualmente sul territorio della Confederazione svizzera ci sono cinque centrali, ma il governo ha fatto sapere che il processo legislativo per la costruzione di tre nuovi impianti è stato definitivamente abbandonato. Così, secondo il ministro dell'Energia Doris Leuthard la Svizzera potrebbe essere libera dal nucleare già a partire dal 2034, anno in cui l'ultima centrale dovrebbe spegnersi: "Le centrali nucleari esistenti verranno chiuse alla fine della loro vita operativa e non saranno rimpiazzate da centrali nucleari nuove". La decisione è stata accolta tiepidamente da Verdi e Socialdemocratici che speravano in una chiusura anticipata degli impianti. L'energia nucleare oggi copre il 40 per cento del fabbisogno energetico svizzero.