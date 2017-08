Vietato vietare la bicicletta alle donne. Il 13 marzo a Milano le due ruote simbolo di emancipazione

Meno auto di lusso "scortati" dal marito, più bicicletta sole o in compagnia. Possiamo sintetizzare così la volontà delle donne milanesi di religione musulmana di pedalare insieme il 13 marzo. Dalle 14 e 30 una pedalata di otto chilometri a Milano, da via Padova a Porta Venezia, per rivendicare un diritto sacrosanto: poter andare in bicicletta senza che qualcuno possa vietarlo loro. "Perché partecipare? Perchè ci va, perché è ecologico, perché fa bene alla salute!" scrivono sulla pagina Facebook dell'Unione mamme musulmane, tra i partecipanti all'iniziativa convocata dal Coordinamento delle associazioni islamiche di Milano, che invita “a partecipare alla biciclettata per dire no alla discriminazione contro le donne”. BikeMi sosterrà l'iniziativa fornendo le biciclette a chi non ne ha a disposizione.