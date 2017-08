A Milano il bike sharing si fa elettrico per l’Expo 2015

Con il bike sharing integrato Milano diventa leader mondiale della mobilità ciclabile grazie anche all'evento dell'Expo 2015. BikeMi, il sistema di condivisione di 3600 biciclette vedrà integrare altre mille bici a pedalata assistita. Ognuna delle 206 stazioni (a cui se ne aggiungeranno altre 70) sarà dotata di entrambi i modelli: si può prendere quella tradizionale gratis per la prima mezz'ora di utilizzo oppure quella elettrica, spendendo 25 centesimi per mezz'0ra e 75 per un'ora. Avviato nel dicembre del 2008, BikeMi conta 30mila abbonati annuali. Dall’inizio del 2015 sono già 4.220 quelli sottoscritti, quasi il 40% in più rispetto ai primi due mesi e mezzo del 2014, quando gli annuali acquistati erano stati 3.018. In crescita anche i dati sulle forme di abbonamento: più 40 per cento gli abbonamenti annuali nei primi tre mesi del 2015 rispetto all'anno precedente, rispettivamente un 29 per cento e un 17 per cento in più di abbonati settimanali e giornalieri in confronto allo stesso periodo del 2014. In totale gli utilizzi delle bici gialle sono stati 2.421.802 sempre nel 2014. Tra le caratteristiche più interessanti delle bici elettriche di BikeMi:

autonomia di circa 60 kilometri;

serrature antivandalo e antifurto;

rilevatore Gps, utile in caso di smarrimento o furto, per inviare dati sulla localizzazione o lo stato della carica della batteria.