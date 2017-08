Nantes, come diventare una città che ama la bicicletta in cinque anni

La città di Nantes ha fatto passi - anzi pedalate verrebbe da dire - da gigante in poco tempo. Situata ad ovest, dove troviamo le coste atlantiche e attraversata dal fiume Loira, la città francese è punto di incontro di ben due percorsi ciclabili europei, gli Eurovelo. I risultati velocemente raggiunti le hanno permesso di diventare Capitale verde europea nel 2013 nonché di ospitare a giugno la conferenza globale Velo-city 2015. In questo modo Nantes si è trasformata in una città bike-friendly, anzi di più...vélove! Abbiamo giocato con le parole per unire il termine vélo, che in francese significa bicicletta, con la parola inglese love, cogliendo anche il lato internazionale che lega Nantes alla ciclabilità. La città transalpina si presenta, a pochi mesi da Velo-city, come la prima di tutto il territorio nazionale ad aver permesso ai ciclisti la svolta a destra con il semaforo rosso. Nel periodo 2008-2012 il tasso di persone che hanno usato la bici per spostarsi in città è incrementato dal 2 al 4,5 per cento (nel centro fino al 5,3 per cento).