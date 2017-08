Petrolio, l’Opec taglia la produzione per far crescere i prezzi

I membri dell’Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (Opec) si sono accordati per tagliare la produzione di oltre 700mila barili al giorno. L’accordo è stato raggiunto ad Algeri dove si è tenuta la riunione informale del Cartello e arriva dopo otto anni di dissidi interni. A seguito della decisione la produzione passerà dagli attuali 33,4 milioni di barili al giorno (mbg), ai 32,5 mbg. L’Arabia Saudita, principale produttore Opec, avrebbe deciso di archiviare le divisioni con il rivale Iran di fronte alle pressioni generate dal persistente clima di bassi prezzi del petrolio, secondo quanto riportato dai media internazionali. Il presidente iraniano Hassan Rouhani e il ministro del petrolio Bijan Zanganeh hanno detto di “essersi impegnati per costruire un consenso e trovare una soluzione al grave ciclo di crollo dei prezzi” Alla notizia le quotazioni del petrolio sono salite del 6 per cento, attestandosi intorno ai 48 dollari al barile. E i prezzi in questi giorni hanno registrato un continuo aumento, toccando quota 51 dollari al barile. Una situazione che evidenzia come la dipendenza dalle fonti fossili renda i Paesi importatori, come l'Italia, soggetti a subire decisioni di mercato e a veder crescere la propria bolletta energetica. Un maggior utilizzo delle rinnovabili renderebbe le singole nazioni meno dipendenti dai mercati energetici internazionali, oltre a sviluppare l'economia locale.

La fase delicata dell’accordo Opec

I mercati internazionali di petrolio