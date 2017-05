Piantaggine: che cos’è e come usarla

Il suo nome deriva dal latino, planta (pianta del piede), ad indicarne la forma delle foglie. Ben conosciuta da Dioscoride, che la consigliava per curare la dissenteria e l'epilessia (ma solo se cotta con le lenticchie), la piantaggine veniva considerata come un'erba magica che, in virtù della sua posizione lungo i sentieri, era in grado di guarire dagli acciacchi che ci si poteva procurare camminando, compresi i fastidi ai piedi. In Inghilterra, si diceva che favorisse le visioni. Secondo la tradizione, era anche utilizzata come rimedio ai filtri d'amore e per avere una bella pelle.

Dove si trova la piantaggine

Come usare la piantaggine