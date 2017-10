Polizia e Bmw insieme per Expo 2015

Almeno durante Expo anche la Polizia farà la sua parte (seppur minima) per rendere la sicurezza in città un po’ più sostenibile. E dopo le Citroen C-Zero che vegliano da tempo sul Vaticano e le 23 Mitsubishi elettriche i-Miev consegnate all’arma dei Carabinieri e già in servizio, a Roma è appena stata consegnata una flotta di quattro auto e sei scooter elettrici che rimarranno in servizio a Milano durante tutto il periodo di Expo. Si tratta di Bmw i3 e scooter elettrici C evolution, mezzi forniti in comodato d'uso gratuito alle forze dell'ordine, insieme a due postazioni fisse di colonnine per effettuare la ricarica. "In Bmw - ha dichiarato Sergio Solero, presidente e a.d. di Bmw Italia - siamo orgogliosi di poter mettere i nostri prodotti più all'avanguardia al servizio della Polizia per poter contribuire a garantire la sicurezza con mezzi a basso impatto per l'ambiente ". E finito Expo? La Polizia tornerà a rombare bruciando gasolio e benzina. Anche se la Casa tedesca si impegna ad affrontare lo “scomodo” tema della sostenibilità delle forze dell’ordine col Governo nei prossimi mesi. Speriamo bene.