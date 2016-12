Porcikomodi, il paradiso dove gli animali da reddito vivono felici

Per i cosiddetti “animali da reddito”, ovvero quelli che vengono allevati per uno scopo utilitaristico, come per ottenere carne, latte, lana o pelle, l’esistenza è segnata fin dalla nascita: il loro destino è quello di essere sfruttati fino alla morte, per poi essere rimpiazzati. Eppure c’è anche un’altra via, quella di vivere serenamente, a contatto con la natura, soddisfacendo i propri bisogni specie-specifici. Dove? Nel santuario Porcikomodi di Magnago.

Una nuova visione