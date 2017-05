Retrofit. Quanto costa il kit per convertire una vecchia auto in elettrica

Sarà presto possibile, grazie a un decreto in vigore dal 26 gennaio 2015, andare da un meccanico e chiedere di trasformare la propria auto grazie ad un motore elettrico per auto. Ora che ci sono anche in Italia le basi legali per effettuare in modo più semplice, veloce e relativamente economico questa trasformazione, inizieranno a circolare anche i primi kit omologati e le prime officine specializzate.

Cosa prevede il retrofit

Il costo del retrofit parte dai 10.000 euro circa

I vantaggi che bilanciano i costi del retrofit

Quello di una pesante manutenzione (motore e cambio) per rimettere in moto un'auto vecchia ed è inferiore a quello di un restauro totale.

per rimettere in moto un'auto vecchia ed è inferiore a quello di un restauro totale. Si evita di rottamare la vecchia auto, con le relative spese di demolizione e di radiazione.

con le relative spese di demolizione e di radiazione. Se i vecchi pezzi – motore, marmitta, serbatoio – sono ancora utilizzabili, potrebbero essere immessi nel mercato dei pezzi di ricambio.

Durante l’uso, non si paga mai più la benzina. Il pieno di un’auto elettrica può costare da uno a due euro. E ha un’efficienza energetica due volte superiore a quella di un veicolo endotermico.

Il nuovo decreto sul retrofit per rilanciare la mobilità elettrica