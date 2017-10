Perché il decreto sul retrofit potrebbe rilanciare l’auto elettrica in Italia

È finalmente stato approvato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il regolamento per convertire i veicoli tradizionali in elettrici, il cosiddetto retrofit. È dal 2013 che se ne parlava. Grazie a questo provvedimento sarà possibile trasformare la propria auto con motore termico, benzina o diesel, in elettrica. Il nuovo decreto legislativo ha l'obiettivo di stabilire le procedure tecniche e amministrative per l’omologazione dei sistemi “destinati ad equipaggiare autovetture, autobus e autocarri, dotati in origine di motore tradizionale, consentendone la conversione in trazione esclusiva elettrica”, fa sapere il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Retrofit: una spinta alla mobilità elettrica

Ci vorrà del tempo