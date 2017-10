Riqualificare una casa al minuto. Da REbuild la sfida per tagliare consumi ed emissioni

Un patrimonio di 18 milioni di abitazioni. Un patrimonio che si scopre essere uno dei più energivori di tutto il vecchio continente. Per questo a REbuild, evento specializzato dedicato all'innovazione nella riqualificazione e gestione immobiliare, è stata lanciata la proposta all'intero settore immobiliare per riqualificare e rinnovare il patrimonio esistente, per tagliare consumi ed emissioni.

Thomas Miorin

Ezio Micelli