Ron Finley, il giardiniere “gangsta” che coltiva per educare il suo quartiere a LA

Ron Finley è un giardiniere nato e cresciuto nel quartiere di South Los Angeles denominata patria del "drive thru" e del "drive by" – il primo termine si riferisce ai luoghi dove è possibile acquistare prodotti come cibo spazzatura senza neanche scendere dall'auto, e il secondo a un attacco come una sparatoria che avviene direttamente da un veicolo in movimento. Un quartiere dove la gente, oltre a essere vittima di violenza, muore di malattie curabili e dove il tasso di obesità è molto elevato. Stanco di non avere accesso al cibo salutare, di dover percorrere chilometri per trovare alimenti senza pesticidi e soprattutto di vedere gli effetti negativi del sistema alimentare sulla gente del proprio quartiere, Ron Finley ha deciso di agire partendo proprio dal "problema" del cibo, trasformandolo in soluzione.

Il problema del cibo spazzatura negli Stati Uniti

La storia di Ron Finley

Coltivare frutta e verdura biologica nelle strade di South LA

Coltivare per educare