Tutto quello che c’è da sapere per scegliere la prima bicicletta

Se durante la scorsa estate siete restati affascinati dai ciclisti che pedalavano lungo strade e ciclabili, e se la bella stagione ha scatenato in voi il desiderio di praticare il turismo in sella, allora è giunto il momento di acquistare la prima bicicletta. Le fiere di settore autunnali hanno introdotto una miriade di novità e i negozianti, più agguerriti che mai, praticano sconti consistenti. Come scegliere la bici più adatta? Innanzitutto partendo dalle proprie ambizioni e dalla preparazione fisica.

I modelli da turismo spiccano per versatilità

La bicicletta da corsa nasce per le prestazioni

Acciaio e alluminio per la bicicletta da turismo

A ciascuno la misura più adatta

Sella comoda e fanaleria sono un must