Senza gasolio né legna, con il solar cooker si cucina con la luce del sole

Utilizzano tecnologie più o meno semplici ma si fondano tutti sullo stesso principio: i fornelli solari concentrano i raggi riflessi del sole per scaldare una pentola posta in un punto focale. Questi strumenti permettono non solo di cuocere il cibo, ma anche di pastorizzare alimenti e renderli più sicuri per il consumo umano, in luoghi o situazioni in cui l'accesso alle fonti energetiche tradizionali è scarso o intermittente.