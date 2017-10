Tesla Model 3: scoprila fra poche ore in diretta streaming

Dopo le entusiaste testimonianze dei proprietari di Model S, dopo il recente arrivo della Model X, Elon Musk gioca la carta più strategica dalla nascita di Tesla: una berlina formato Bmw serie 3, o Mercedes classe C e dal prezzo democratico (almeno negli Usa) di 35.000 dollari. Dunque dimensioni medie, linee che da indiscrezioni dovrebbero ricordare molto da vicino una Model S in scala ridotta, la Model 3 avrà un’autonomia di circa 300 km. E mentre Bloomberg ne anticipa alcune caratteristiche in un video, tra poche ore, a Hawthorne, a pochi chilometri da Los Angeles, la Model 3 farà la sua prima comparsa davanti a un migliaio di invitati provenienti da tutto il mondo, molti dei quali già proprietari di Tesla. Da questo sito, alle 5,30 del mattino di venerdì 1 aprile, sarà possibile seguire la presentazione in diretta streaming dalla California. E dalla stessa data inizierà la raccolta ordini negli showroom Tesla o effettuando la prenotazione sul sito, con un anticipo di 1.000 euro.