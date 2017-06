Triclosan, detergenti intimi e dentifrici antibatterici a rischio

Chi avrebbe pensato che lavarsi i denti o le mani avrebbe potuto costituire un pericolo? Eppure è così secondo la Fda, la Food and drug administration americana, che ha appena tolto dal mercato statunitense 19 sostanze chimiche presenti in saponi e detergenti potenzialmente nocive per la salute dei consumatori e dell'ambiente. Tra queste, spicca il triclosan (o triclosano), un derivato triclorurato del fenolo con una struttura molecolare molto simile a quella della diossina, utilizzato principalmente come antibatterico in saponi, dentifrici e detergenti intimi, anche pediatrici.

I pericoli del triclosan

La situazione triclosan in Italia