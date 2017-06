Trump vuole costruire il muro tra Stati Uniti e Messico con pannelli solari

Donald Trump sta valutando l’idea di realizzare il muro di divisione tra Stati Uniti e Messico con pannelli solari. L’annuncio è stato dato durante un suo tour in Iowa. L’energia generata dai pannelli solari dovrebbe servire ad abbassare i costi di realizzazione e manutenzione del muro. Thomas Gleason, manager della Gleason Partners di Las Vegas è mesi che sta lavorando al progetto di realizzare il muro con pannelli solari, ed è finalmente riuscito a presentare la sua idea a Trump, che l’ha fatta subito sua (Pretty good imagination, right? Good? My Idea). Secondo Gleason, visto l'alto livello di irraggiamento solare dell'area dove si svilupperà il muro, il costo dei pannelli si ripagherebbe nel giro di 3 o 4 anni. Diversa è l'idea di Gordon Johnson, un analista di New York, che in un articolo su Bloomberg ha fatto qualche calcolo sul muro solare di Trump: