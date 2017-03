Vero & falso sull’omeopatia

Quanti sono gli Italiani che usano l’omeopatia nel nostro Paese? Secondo una recente indagine commissionata da Boiron ad AstraRicerche, decide di curarsi così il 25,5 per cento della popolazione italiana. Sono quindi quasi 10 milioni le persone, tra i 18 e i 65 anni, che affermano di usare regolarmente o occasionalmente i medicinali omeopatici. Eppure la disinformazione e le false credenze sull'argomento sono ancora tante. Non a caso, dalla stessa indagine, emerge il desiderio da parte degli intervistati di saperne di più. E il 74,4 per cento di essi dichiara che “c’è ancora molta ignoranza in materia e spesso se ne parla a sproposito”. Vediamo allora di ripercorrere quali sono i “vero & falso” più frequenti sull’omeopatia.

Non sono farmaci – Falso

Contengono solo acqua e zucchero – Falso

Sono medicinali sicuri e possono essere usati anche con altri farmaci – Vero

L’omeopatia può essere utilizzata dai bambini – Vero

I medici esperti in omeopatia non possono prescrivere farmaci allopatici – Falso