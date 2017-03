Fare yoga con le capre è la nuova frontiera della pet therapy

In Italia si parla di Doga, lo yoga con il cane, già da qualche mese. Ma negli Stati Uniti ora c’è una nuova moda e un altro tipo di yoga con gli animali. Si chiama goat yoga ed è lo yoga con le capre. Il tutto arriva dall’inventiva di una mamma dello stato americano dell’Oregon, Layney Morse. La signora, che ha una fattoria che si chiama No regrets (Nessun rimpianto, forse proprio per sottolineare la sua volontà di non ritornare alla vita metropolitana) alleva le dolcissime caprette nigeriane, una specie particolare di capra molto socievole con gli uomini. Durante una festa di compleanno con i bambini, Layney ha conosciuto un’altra mamma che insegnava yoga in un paese vicino. Parlandosi e confrontando le loro esperienze, hanno scoperto la passione comune per lo yoga e... per le capre. Da qui l’intuizione: perché non unire le passioni nell'esercizio dello yoga le persone?

Lo yoga con le capre nigeriane