Bayer svela l’offerta: 62 miliardi di dollari per comprare Monsanto

62 miliardi di dollari, in contanti: è questa l’offerta di Bayer, la multinazionale tedesca “madre” dell’aspirina, per Monsanto, il gigante americano nella produzione di sementi ogm, pesticidi e diserbanti. L’operazione è ancora tutta da definire, ma i vertici delle due multinazionali si sono già incontrati per parlarne. E, mentre gli analisti si interrogano sulle possibili ripercussioni di quest’acquisizione-monstre, alcuni investitori di Bayer storcono il naso. La notizia era nell’aria da qualche giorno, ma la conferma è arrivata giovedì e ora è trapelata anche la cifra.

Una leadership da sancire a tutti i costi

Come farà Bayer a finanziare l’operazione

Cosa pensano i consumatori