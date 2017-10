L’uomo che mappa foreste e barriere coralline per proteggerle

Greg Asner, scienziato del Carnegie's department of global ecology e del Department of Earth system science dell’università di Stanford, è noto per le sue ricerche applicate sugli ecosistemi, sull'uso del suolo e sui cambiamenti climatici, sia a livello locale che a livello mondiale. In particolare Asner esamina le interazioni tra l'utilizzo del suolo, il clima e gli ecosistemi attraverso una combinazione di approfonditi studi sul campo, telerilevamento aereo e satellitare e modellazione tridimensionale. Grazie al suo lavoro ha scoperto cambiamenti ecologici in intricate foreste e remote regioni desertiche. Le ricerche di Asner hanno creato l’opportunità di intraprendere azioni politiche nazionali e internazionali per proteggere l’ambiente.

Greg Asner si aggiudica l’Heinz award

A cosa serve la mappatura tridimensionale

L’importanza dei nuovi dati

Difendere le foreste dal cielo

Un aiuto alla biodiversità