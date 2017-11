Ups vuole ridurre le emissioni del 20 per cento entro il 2020

Per il secondo anno consecutivo Ups conferma la propria strategia di riduzione dei gas climalteranti. Nel 2013 l'azienda ha diminuito le emissioni dell’1,5 per cento rispetto al 2012, a fronte di un aumento dei volumi di spedizione del 3,9 per cento. “Per un operatore logistico, che movimenta circa 17 milioni di pacchi e documenti al giorno utilizzando mezzi di trasporto e carburante, il legame tra sostenibilità e crescita è inestricabile”, ha affermato Scott Davis, presidente e Ceo di Ups. “La nostra capacità di incrementare i volumi di spedizione globali e ridurre le emissioni totali di anidride carbonica dovrebbe essere un segnale per il settore di come sia possibile fare di più per l'ambiente e al contempo servire più clienti e assicurare un maggiore valore aggiunto”.