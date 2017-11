100 giorni a Expo Milano 2015, 100 numeri per capire di cosa parla

Oggi, mercoledì 21 gennaio, mancano cento giorni all'inizio di Expo Milano 2015, l'esposizione universale dedicata al cibo e all'alimentazione a cui partecipano più di 140 paesi. Un countdown che ExpoNet, il magazine di approfondimento della manifestazione ha voluto scandire selezionando cento numeri "per farsi un’idea di questo mondo". Dal problema della sovrappopolazione e della fame nel mondo al ruolo delle donne in agricoltura. Lavoro minorile, acqua pubblica, energia dal cibo, biologico e ogm. Numeri come petali di uno stesso fiore in grado di mostrarci quali sono le sfide vitali che ci attendono, e che potremo approfondire a partire dal primo maggio.

846 milioni Le persone che soffrono di fame cronica (Onu). 1,4 miliardi Le persone obese o sovrappeso nel mondo (National Geographic) 98 milioni I lavoratori di minore età impiegati in agricoltura in tutto il mondo (Ilo). Se tutti i bambini che raccolgono cibo nei campi si tenessero per mano, farebbero tre volte il giro dell’equatore. 5,44 milioni Le donne impiegate direttamente nel settore agricolo in Europa. In Grecia e Portogallo l'agricoltura è ancora il principale datore di lavoro delle donne (Esea). 2,6 Il numero di pianeti che ci servirebbero se tutti consumassero tante risorse naturali quanto fanno gli italiani (Wwf). 50 campi da calcio L’equivalente di aree forestali che scompaiono ogni minuto nel mondo. 12 milioni Gli ettari di terra soggetta a inaridimento e desertificazione ogni anno (Unccd). 4,5 milioni Il numero di semi di piante che può ospitare il Svalbard Global Seed Vault, il deposito sotterraneo di semi provenienti da tutto il mondo. È nelle isole Svalbard. 22 miliardi di euro Il contributo economico delle api al settore agricolo ogni anno (Iucn). 150 Fiori necessari per ottenere un grammo di zafferano.

