Quali sono le 5 specie di felino più minacciate

Stiamo vivendo, non sempre con la giusta consapevolezza, la sesta estinzione di massa della storia del pianeta che sta decimando il numero delle specie viventi. Le principali vittime dell’attuale anomalo tasso di estinzione sono gli anfibi (il 41 per cento delle specie rischia di scomparire per sempre), ma il declino è rapido anche per i grandi mammiferi, in particolare i predatori. Negli ultimi venti anni il numero dei grandi felini, come leoni, tigri e leopardi, si è ridotto notevolmente, ma ad essere in pericolo sono anche specie più piccole, meno note e meno carismatiche. Il 13 per cento dei felini selvatici è classificato in pericolo dalla Lista rossa della Iucn (anche se per fortuna nessuno è fortemente minacciato) e molte popolazioni sono in declino, il 34 per cento è invece considerato vulnerabile.

Le cause del declino