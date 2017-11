7 conseguenze del Muslim ban di Donald Trump

Non accennano a placarsi le proteste scatenate dalla decisione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di bloccare l'ingresso su territorio americano ai cittadini di sette paesi a maggioranza musulmana. L'ordine esecutivo, siglato il 27 gennaio, blocca l’ingresso nel paese di tutti i rifugiati per 120 giorni (e a tempo indeterminato i siriani) e per 90 giorni quello di tutti i cittadini provenienti da Iraq, Siria, Iran, Libia, Somalia, Sudan, Yemen. Il presidente ha promesso che nei 3-4 mesi di 'congelamento' dei visti, verranno esaminati i meccanismi di accettazione per assicurarsi che i "terroristi islamici radicali" non mettano piede sul territorio americano, sottolineando che il suo non è un bando contro i musulmani e che la questione "non è la religione ma il terrorismo". Intanto però, da New York ad Atlanta, da Dallas a Seattle e davanti alla Casa Bianca, centinaia di persone hanno protestato per quello che ritengono un provvedimento insensato e discriminatorio. Le immagini di avvocati americani accorsi spontaneamente negli aeroporti per facilitare le procedure di ingresso dei cittadini stranieri interessati dal provvedimento e rimasti bloccati all'atterraggio, hanno fatto il giro del mondo. A generare ulteriore confusione, il fatto che la Casa Bianca non abbia consultato i funzionari dei dipartimenti interessati — Giustizia e Homeland Security —incaricati di applicare il provvedimento.

1 Licenziata la procuratrice del dipartimento di Giustizia

2 Musulmani in tribunale contro il Muslim ban

3 Onu, un bando illegale e meschino

4 La Silicon Valley volta le spalle al tycoon

Sono anch'io un rifugiato. (Sergey Brin) pic.twitter.com/3WhIqtNivr — Porcospino durevole (@breveinutile) 30 gennaio 2017

5 Dai paesi colpiti sdegno e misure reciproche

6 Critiche anche dall’Europa

L'Italia è ancorata ai propri valori. Società aperta, identità plurale, nessuna discriminazione. Sono i pilastri dell'Europa — Paolo Gentiloni (@PaoloGentiloni) 29 gennaio 2017

7 Canada, Trudeau dà il benvenuto ai richiedenti asilo