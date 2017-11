Agli uomini, con amore

Io faccio lunghi viaggi a piedi, da sola. Non ho paura, non voglio avere paura. Mi hanno detto: "Sei brava a camminare da sola perché tu sei una donna!". Io non sono brava, sono libera, libera di vivere come mi piace, libera dalle paure. E ho fiducia nelle donne che non si fanno spaventare e in quegli uomini che non si sentono rappresentati dalla ferocia di altri maschi, uomini che possono aiutare altri a cambiare gli stereotipi, i pregiudizi e la concezione della relazione tra generi. Uomini che avranno la capacità di affermare la cultura della non violenza, del rispetto e della libertà delle donne.