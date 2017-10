Nel mondo esiste una “nazione” di bambini migranti. Grande come la Spagna

Quasi cinquanta milioni di bambini, oggi, in tutto il mondo, vivono lontano dalle loro terre. Abbandonate per fame, guerre, povertà, deportazioni forzate, persecuzioni. O per via degli effetti dei cambiamenti climatici, che hanno reso alcune regioni inabitabili.

“Per i bambini migranti il mondo non fa abbastanza”

Un rifugiato su due in tutto il mondo è minorenne

Immagine di apertura: ©UNICEF/UN020011/Gilbertson VII Photo