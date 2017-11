Il 18 dicembre è la Giornata mondiale dei migranti

La storia è bizzarra, compie giri tortuosi per poi ripresentarsi ciclicamente, sempre uguale a sé stessa, o forse siamo noi che non impariamo niente dal passato. Meno di 150 anni fa il nostro popolo migrava in massa verso l’ignoto, in cerca di quel futuro che l’Italia sembrava non poter offrire. In tempi più recenti il nostro Paese è diventato la terra promessa per molti migranti in fuga da fame, guerre e regimi, qualcuno ha visto in questi disperati un nemico, scordandosi come i nostri avi abbiano compiuto lo stesso percorso, solcando i mari alla ricerca di una speranza. Oggi abbiamo di nuovo la valigia in mano. Secondo l’Istat il 2013 ha fatto registrare il numero più alto di italiani emigrati all’estero negli ultimi dieci anni. “Ci sono circa 232 milioni di persone che vivono al di fuori del loro paese di nascita, me compreso. Dobbiamo lavorare per aiutare i migranti e i loro paesi, lo dobbiamo ai milioni di migranti che, attraverso il loro coraggio, la loro vitalità e i loro sogni, hanno contribuito a rendere le nostre società più prospere e diversificate”, ha dichiarato il segretario generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon. Il 18 dicembre si celebra la Giornata mondiale dei migranti istituita dall’Onu nel 2000. La data coincide con l’adozione della Convenzione internazionale sui diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie avvenuta il 18 dicembre 1990. Gli Stati membri, le associazioni governative e non governative sono invitati ad osservare la giornata attraverso la diffusione di informazioni sui diritti umani e sulle libertà fondamentali dei migranti. In occasione dell’incontro sulla Migrazione internazionale e lo sviluppo, svoltosi nell’ottobre 2013, gli stati membri hanno adottato all'unanimità una dichiarazione che riconosce l'importanza del contributo che le migrazioni hanno apportato allo sviluppo e che chiede maggiore cooperazione per affrontare le sfide della migrazione irregolare. La dichiarazione ha sancito anche la necessità di rispettare i diritti umani dei migranti, condannando le manifestazioni di razzismo e di intolleranza, e di promuovere le norme internazionali del lavoro. Importante anche il ruolo dei social network per diffondere messaggi di tolleranza, l’hashtag di riferimento è #IAmAMigrant. I cittadini potranno condividere foto e video legati alle proprie esperienze di migranti, le storie saranno inserite nella pagina Storify delle Nazioni Unite.