Caso Weinstein. Cosa è accaduto per 30 anni e perché le molestie sessuali sono state denunciate ora

Trent'anni di molestie sessuali ai danni di collaboratrici e dipendenti. Trent'anni di abusi, tentati o consumati, tenuti nascosti all'opinione pubblica elargendo soldi e minacce alle vittime ed esercitando pressioni di ogni genere ai danni dei media. È quello che emerso sul passato del produttore cinematografico americano Harvey Weinstein grazie a un'inchiesta pubblicata dal New York Times nei giorni scorsi. Secondo la testata newyorkese, entrata in possesso di documenti legali, email e testimonianze delle vittime, il celebre produttore, noto per film come Shakespeare in Love e Pulp Fiction, si sarebbe accordato per un risarcimento in denaro con almeno otto donne che lo avevano denunciato per molestie sessuali, ma l'elenco delle donne abusate dal produttore sarebbe in realtà molto più lungo. Le vittime sono per la gran parte attrici, nonché attuali o ex dipendenti delle case di produzione di Weinstein.

Trent'anni di molestie sessuali da parte di Weinstein

I wrote and directed this scene in 1999. #Weinstein pic.twitter.com/VFRJQM0O4M — Asia Argento (@AsiaArgento) 10 ottobre 2017

Weinstein, cosa si sapeva a Hollywood?

Ladies of Hollywood, your silence is deafening. — rose mcgowan (@rosemcgowan) 7 ottobre 2017

L'omertà dei mezzi d'informazione sul caso