Da ‘Eichmann’ a ‘Notte e nebbia’, ecco cosa vedere sulla Shoah e dove

Rappresentare la Shoah al cinema e in televisione, dagli anni Cinquanta oggi, è sempre stato un enigma. Per sua natura, un’immagine disturbante tende ad allontanare gli spettatori. Ma allo stesso tempo nulla come un’immagine può documentare - anzi, lo dice la parola stessa, immortalare - quello che successe, senz’appello, senza confutazioni. Su questa ulcerante bilancia hanno provato a stare in equilibrio registi, storici, artisti per tentare di raccontare il più grande eccidio della storia moderna.

Eichmann (2016)

Night will fall - Perché non scenda la notte (2015)

Shoah (Shoah, 1985)

Notte e nebbia (Nuit et brouillard, 1955)

Il processo di Norimberga (1977)

Primo Levi. Se questo è un uomo (1995)

La shoah dei bambini (1992)

Da Bologna a Stalino (1942-2013)