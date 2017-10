EcoTree, la startup che propone di investire piantando alberi

“Siate interessati al benessere della foresta: lei si interesserà ai vostri ricavi!”. Raramente la finanza si è messa al servizio dell’ecologia come nel caso di EcoTree, una startup francese che propone ad aziende e cittadini di investire i propri risparmi diventando proprietari di alberi. Un’idea semplice, originale e lungimirante che consente di realizzare ritorni sugli investimenti pari a circa il 3 per cento (valore significativo in tempi di crisi e con i tassi di interesse ancora ai minimi storici).

Crescendo, gli alberi aumentano di valore

I clienti possono geolocalizzare gli alberi di cui sono proprietari

Già piantati 15.912 alberi e assorbite 248 tonnellate di CO2