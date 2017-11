Ecomafie. Un business da 19 miliardi, ma lo Stato ha iniziato a reagire

Dalla lotta all'ecomafia e agli ecoreati arrivano i primi segnali di una inversione di tendenza, dopo l'introduzione della legge sui delitti ambientali nel codice penale e un'azione più repressiva ed efficace. Secondo il rapporto Ecomafia 2016 di Legambiente, infatti, il business criminale legato ai reati di tipo ‘ecologico’ lo scorso anno ha subito una decisa frenata, scendendo a una quota stimata di 19 miliardi di euro, oltre 3 in meno rispetto all’anno precedente. A mettere in difficoltà le ecomafie sarebbero in particolare tre fattori: da una parte i mancati investimenti nelle quattro regioni a maggiore presenza mafiosa (Calabria, Sicilia, Puglia, Campania), dall’altra i massicci sequestri effettuati dalle forze dell’ordine nel settore dell’agricoltura; infine, la stretta arrivata con l’approvazione della legge sugli ecoreati.

Tutti i numeri degli ecoreati

Le soluzioni: tutelare fauna e flora, abbattere gli ecomostri