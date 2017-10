La finanza svizzera non è ancora pronta alla sfida del clima

Sulla scia dell’Accordo di Parigi, è bene che fondi pensione e compagnie di assicurazione verifichino la compatibilità ambientale dei loro portafogli. L'invito, rivolto a tutti gli operatori in Svizzera, arriva dall'Ufficio Federale per l’Ambiente (Foen) e dal Segretariato di Stato per la Finanza Internazionale (Sif). La sfida è stata accettata, ma i risultati dimostrano che c'è ancora parecchio da lavorare per costruire una finanza che contribuisca alla lotta ai cambiamenti climatici.

Svizzera, bocciati fondi pensione e assicurazioni

.@foenCH study finds need for Swiss fin. market actors to develop climate strategies in response to #ParisAgreement. https://t.co/SU2xbcpVMd pic.twitter.com/B5zygtuhco — SSF (@SwissSustFin) 23 ottobre 2017

Come tutelarsi dai rischi finanziari dei cambiamenti climatici