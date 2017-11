Il 2 dicembre è la Giornata mondiale per l’abolizione della schiavitù

Ripensandoci oggi sembra impossibile che poco più di un secolo fa uomini, donne e bambini venissero ancora venduti come schiavi, come fossero merce. Per oltre 400 anni più di 15 milioni di uomini, donne e bambini sono stati vittime del commercio di schiavi. Sono passati quasi 150 anni da quando la Camera degli Stati Uniti ha abolito la schiavitù, nel frattempo il mondo ha vissuto cambiamenti epocali, è stata scoperta l’elettricità, la medicina ha fatto passi da gigante, siamo stati sulla luna, eppure gli schiavi esistono ancora. Oggi, nel ventunesimo secolo, esistono ancora gli schiavi. Come scriveva giustamente il visionario autore britannico Aldous Huxley: «che gli uomini non imparino molto dalle lezioni della storia è la più importante lezione della storia». Nel mondo sono quasi 30 milioni i cosiddetti “schiavi moderni”, ad essere schiavizzati sono soprattutto i bambini, in Africa si vendono minori per 14 dollari, per un giro d’affari del valore di circa sette milioni di dollari l’anno. Per combattere questa piaga sociale e sensibilizzare l’opinione pubblica il 2 dicembre si celebra la Giornata mondiale per l’abolizione della schiavitù. La giornata è stata istituita dalle Nazioni Unite e ricorda la data in cui l’Assemblea generale approvò la Convenzione dell’Onu per la repressione del traffico di persone e dello sfruttamento della prostituzione altrui, avvenuta il 2 dicembre 1949.