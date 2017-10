Il 20 gennaio si celebrano i pinguini

I pinguini sono probabilmente gli uccelli più amati del mondo. Sarà per il loro portamento buffo che suscita simpatia, o per il piumaggio che ricorda un frac, o forse perché proviamo un moto di compassione conoscendo la loro incapacità di volare, fatto sta che “è praticamente impossibile guardare un pinguino e sentirsi arrabbiati” ha detto qualcuno. Proprio per celebrare questi goffi e irresistibili uccelli il 20 gennaio si festeggia la Giornata della consapevolezza sui pinguini. La giornata è nata per aumentare la consapevolezza dei rischi che corrono questi animali, minacciati soprattutto dal riscaldamento climatico che sta mettendo a dura prova la sopravvivenza dei pinguini in Antartide. L’aumento costante delle temperature sta infatti sciogliendo letteralmente il loro habitat, l’eccessivo sfruttamento degli stock ittici, inoltre, sta riducendo le loro prede abituali. Questa giornata è anche l’occasione per approfondire la conoscenza sui pinguini, animali dalla vita sociale molto complessa.