Il 23 aprile si celebra la Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore

In un’epoca di appiattimento culturale e aridità filosofica e creativa i libri sono la fonte migliore di comprensione della realtà. La letteratura ha un potere immenso, semplici simboli convenzionali uniti in una certa maniera come in una formula alchemica danno vita a risultati sorprendenti, capaci di generare rivoluzioni non meno potenti di quelle dettate dalla scienza. Come ha detto una volta Frank Kafka, "un libro deve essere una piccozza per rompere i mari congelati dentro la nostra anima".