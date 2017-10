Il livello del mare si alza più velocemente di quanto pensassimo

Il cambiamento climatico è una delle principali sfide del nostro tempo, l’aumento delle temperature, correlato alle emissioni di gas serra, provoca una serie di impatti negativi sul nostro pianeta. Uno dei più preoccupanti è l’innalzamento del livello dei mari e degli oceani. Il problema potrebbe essere anche più urgente di quanto si pensasse, lo afferma un nuovo studio condotto da ricercatori dell’università di Harvard e pubblicato sulla rivista Nature. Negli ultimi due decenni il livello delle acque è cresciuto più rapidamente del previsto e minaccia le coste dalla Florida al Bangladesh. Lo studio ha analizzato i dati relativi alle maree di tutto il mondo raccolti dal 1901 al 1990 e ha concluso che l'accelerazione è stata maggiore di quanto finora ipotizzato, le osservazioni precedenti sono risultate essere incomplete o distorte. “Dalla nuova analisi emerge che negli ultimi venti anni il livello delle acque è cresciuto del 25 per cento più velocemente di quanto si pensasse”, ha dichiarato Carling Hay, ricercatore di Harvard e principale autore dello studio. L’innalzamento del livello dei mari, provocato dallo scioglimento dei ghiacciai, aveva una media annuale di 1,2 millimetri tra il 1901 e il 1990, mentre negli ultimi due decenni è aumentato fino a raggiungere i 3 millimetri all’anno. “I nuovi risultati confermano che il livello del mare è in aumento e a ritmi più veloci di quanto siano mai stati registrati”, ha affermato Stefan Rahmstorf, oceanografo del Potsdam Institute for Climate Impact Research. La crescita delle acque riguarda tutti ma i primi a farne le spese sarebbero chiaramente i paesi che si affacciano su mari e oceani. Le coste, da Miami a Shanghai, sono già rosicchiate dal lento ma inesorabile incedere delle acque. Intere isole e atolli dei mari tropicali rischierebbero di scomparire e le barriere coralline, tra gli ecosistemi più preziosi del pianeta, subirebbero danni irreparabili.