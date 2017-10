Ogni scelta ha un impatto ambientale, investimenti compresi. Ridurlo è possibile

Investimenti e cambiamento climatico: due mondi che all'apparenza sembrano agli antipodi, ma in realtà sono legati a doppio filo. Perché ogni nostra scelta può porre un piccolo tassello per la tutela del pianeta: dal cibo che mangiamo, ai mezzi con cui ci spostiamo, ai negozi in cui facciamo acquisti, fino al modo in cui impieghiamo i nostri risparmi. Se ne è discusso a Milano, nel corso della Settimana SRI.

Perché i cambiamenti climatici sono un rischio finanziario

Rischio ambientale . Gli eventi climatici estremi possono distruggere edifici e infrastrutture, inaridire i terreni, far crollare la disponibilità delle materie prime.

. Gli eventi climatici estremi possono distruggere edifici e infrastrutture, inaridire i terreni, far crollare la disponibilità delle materie prime. Rischio tecnologico . Le aziende devono attivarsi in fretta per sviluppare nuove tecnologie in grado di supportare un’economia a minore impatto; al contrario, sono destinate a rimanere drammaticamente indietro. Trascinando nel baratro i capitali dei loro investitori.

. Le aziende devono attivarsi in fretta per sviluppare nuove tecnologie in grado di supportare un’economia a minore impatto; al contrario, sono destinate a rimanere drammaticamente indietro. Trascinando nel baratro i capitali dei loro investitori. Rischio legale . I governi di tutto il mondo si stanno attivando per il clima. E questo, per le aziende, spesso si traduce in costi vivi. L'esempio più chiaro è quello dei cosiddetti stranded assets. Se si manterrà la promessa di contenere l'aumento della temperatura globale entro i 2 gradi centigradi, non si potrà bruciare una quota compresa tra il 60 e l’80 per cento delle riserve di combustibili fossili delle imprese quotate in borsa. Se l’obiettivo verrà abbassato a 1,5 gradi centigradi, la percentuale supererà il 90 per cento. Di conseguenza, i titoli delle società petrolifere potrebbero perdere gran parte del loro valore. E, con loro, i portafogli dei loro investitori. La soluzione è giocare d’anticipo: imprese e istituzioni devono ridurre il proprio impatto ambientale prima che sia una legge a obbligarlo.

. I governi di tutto il mondo si stanno attivando per il clima. E questo, per le aziende, spesso si traduce in costi vivi. L'esempio più chiaro è quello dei cosiddetti stranded assets. Se si manterrà la promessa di contenere l'aumento della temperatura globale entro i 2 gradi centigradi, non si potrà bruciare una quota compresa tra il 60 e l’80 per cento delle riserve di combustibili fossili delle imprese quotate in borsa. Se l’obiettivo verrà abbassato a 1,5 gradi centigradi, la percentuale supererà il 90 per cento. Di conseguenza, i titoli delle società petrolifere potrebbero perdere gran parte del loro valore. E, con loro, i portafogli dei loro investitori. La soluzione è giocare d’anticipo: imprese e istituzioni devono ridurre il proprio impatto ambientale prima che sia una legge a obbligarlo. Rischio reputazionale . Pensiamo a BP o Volkswagen, marchi un tempo forti e solidi, che si sono letteralmente sgretolati per scandali legati all’ambiente. E pensiamo alle clamorose perdite per chi li aveva scelti per i propri investimenti.

. Pensiamo a BP o Volkswagen, marchi un tempo forti e solidi, che si sono letteralmente sgretolati per scandali legati all’ambiente. E pensiamo alle clamorose perdite per chi li aveva scelti per i propri investimenti. Rischio sociale. Secondo l’Unep, entro il 2050 ci saranno 200-250 milioni di rifugiati ambientali nel mondo. Stiamo parlando di persone che devono scappare dal proprio paese d’origine, per siccità, inondazioni, eventi meteorologici estremi. Anche i più fortunati, pur non essendo costretti a emigrare, dovranno comunque fare i conti con l’impatto dei cambiamenti climatici sulla salute. Tutto ciò imporrà di ripensare il sistema di welfare ed elaborare nuovi sistemi economici, finanziari e assicurativi.

Come si misura l’impatto ambientale degli investimenti

Lo Scope 1 comprende le emissioni che derivano da fonti di proprietà dell’impresa in oggetto o direttamente controllate da essa (come i combustibili fossili usati per riscaldare gli edifici).

comprende le emissioni che derivano da fonti di proprietà dell’impresa in oggetto o direttamente controllate da essa (come i combustibili fossili usati per riscaldare gli edifici). Lo Scope 2 include le emissioni connesse con l’energia che l’impresa acquista (è dunque qualcun altro a bruciare i combustibili fossili).

include le emissioni connesse con l’energia che l’impresa acquista (è dunque qualcun altro a bruciare i combustibili fossili). Lo Scope 3 ingloba le emissioni connesse a tutte le altre attività dell’azienda: mobilità dei dipendenti, catena di fornitura, utilizzo dei beni prodotti e così via.

Tutti i modi per ridurre l'impatto ambientale