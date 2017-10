Isola di Pasqua, nasce una grande riserva marina a protezione di uno degli ecosistemi più incredibili del mondo

Le acque intorno all'isola di Pasqua, situata a ovest del Cile, diventano area marina protetta. Il parco si chiama Rapa Nui, proprio come i nativi e l'isola nella lingua locale. La decisione è stata resa nota dal governo cileno durante il quarto Congresso internazionale delle aree marine protette tenutosi a La Serena, in Cile e assicura la protezione di oltre cento specie marine.

La grande varietà di specie dell'isola di Pasqua

La salvaguardia dell’oceano, “madre” delle popolazioni locali

Aumenta il numero delle aree marine protette

Cresce la speranza grazie all'esempio dell'isola di Pasqua