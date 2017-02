Festeggiano pinguini e foche, creata in Antartide la più grande area marina protetta del mondo

L’Antartide è un luogo remoto e ostile per gli esseri umani, caratterizzato da climi estremi e da sconfinate e luccicanti distese di ghiaccio. Proprio per questo è uno degli ultimi paradisi selvaggi del pianeta, non ancora scalfito dall’ormai onnipresente impatto antropico.

La riserva marina più grande del mondo

Into the wild

Tutela a scadenza

Cooperazione internazionale senza precedenti