Juan Manuel Santos ha ricevuto il premio Nobel per la Pace 2016

Il presidente della Colombia Juan Manuel Santos ha ricevuto il premio Nobel per la Pace 2016 "per la sua determinazione nel porre fine alla guerra civile del suo paese che dura da più di 50 anni" attraverso un accordo di pace tra il governo colombiano e i guerriglieri delle Forze armate rivoluzionarie della Colombia (Farc) raggiunto lo scorso agosto. In particolare il Comitato per il Nobel norvegese ha sottolineato come la guerra sia costata la vita “a più di 200mila colombiani e ha costretto quasi sei milioni di persone a lasciare le proprie case”. Inoltre, il premio è da considerare “anche un tributo ai cittadini colombiani che, nonostante le grandi difficoltà e violenze, non hanno smesso di sperare in una pace giusta, e a tutte le parti coinvolte che hanno contribuito al processo di pace. È un tributo anche verso i rappresentanti delle innumerevoli vittime della guerra civile”.

El Nobel de la Paz es un estandarte para apoyarnos en el camino de una #Colombia justa, soberana y solidaria #JuntosPorLaPaz #PazALaCalle https://t.co/MfXXXApaky — Timoleón Jiménez (@Timochenko_FARC) 7 ottobre 2016

