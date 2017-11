La Groenlandia si sta sciogliendo

A dispetto dei ghiacci che ricoprono l’isola il nome Groenlandia, dallo scandinavo “Grønland”, significa Terra Verde. Proprio di questo colore potrebbe tornare se lo scioglimento dei ghiacci continuasse ai livelli attuali. In Groenlandia gli effetti dei cambiamenti climatici sono più evidenti che altrove, l’isola è dunque una meta privilegiata per scienziati e climatologi che cercano di capire i mutamenti del clima e gli effetti che potrebbero avere. Proprio su uno di questi studi è basato un reportage realizzato dal quotidiano statunitense New York Times. Un gruppo di ricercatori ha raccolto informazioni per comprendere la velocità con cui si sta sciogliendo la calotta di ghiaccio che ricopre la Groenlandia, il caso di disgelo più rapido della storia recente. Il ghiaccio fuso si sta riversando nel mare, facendo crescere il livello delle acque che in un secolo potrebbe aumentare anche di 1,5 metri. “A noi scienziati piace molto stare seduti al nostro computer e utilizzare modelli climatici per effettuare previsioni - ha dichiarato Laurence C. Smith, capo del dipartimento di Geografia dell'Università della California e leader del team di ricerca in Groenlandia. - Ma per capire veramente cosa sta succedendo sono necessarie misurazioni empiriche sul campo”.