Greenpeace chiede a Lego di chiudere con Shell

Lego, il noto produttore danese di giocattoli, famoso per i mattoncini assemblabili, sta trascurando il proprio impegno ambientale in favore delle vendite. Questa l’accusa lanciata da Greenpeace che è in procinto di lanciare una campagna globale per chiedere a Lego di interrompere il rapporto di collaborazione con Shell e di rimuovere dai propri prodotti il logo della compagnia petrolifera. Il gruppo ambientalista ha già mobilitato cinque milioni di sostenitori che hanno sottoscritto una petizione online per protestare contro la società danese che ha distribuito oltre 16 milioni di giocattoli con il marchio Shell.

Lego non deve essere complice della distruzione dell'Artico

Lego e la sostenibilità