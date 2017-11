Gli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite per il post-2015

Gli Obiettivi di sviluppo sostenibile (Sdg) sono i nuovi target che le Nazioni Unite (Onu) hanno deciso di lanciare come agenda post-2015 durante il Sustainable development summit che si è tenuto dal 25 al 27 settembre 2015 a New York. Gli Sdg vanno a sostituire gli Obiettivi di sviluppo del millennio (Mdg), in scadenza, che hanno caratterizzato i primi quindici anni del Terzo millennio. L’idea dei nuovi target che guardano al 2030 è stata avanzata nel corso della Conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile del 2012 (nota anche come Rio+20 per ricordare i 20 anni dal primo Summit della Terra che si è tenuto nel 1992, sempre a Rio de Janeiro, in Brasile).

No alla povertà

Fame zero

Buona salute e benessere

Educazione di qualità

Parità di genere

Acqua pulita e servizi igienici

Energia pulita e a buon mercato

Lavoro dignitoso e crescita economica

Industria, innovazione e infrastrutture

Ridurre le disuguaglianze

Città e comunità sostenibili

Consumo e produzione responsabili

Azione per il clima

Vita sottomarina

Vita sulla terra

Pace e giustizia, istituzioni più forti

Cooperazione per gli obiettivi