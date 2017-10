La parità di genere conta, anche nei mercati finanziari

La parità di genere non è “solo” un pilastro sociale e civile. Anche il mondo della finanza è sempre più attento a riconoscere - e premiare - chi garantisce a uomini e donne gli stessi diritti e le stesse responsabilità. Ne è la prova la scelta di Bloomberg di fondare il Financial Services Gender-Equality Index, un indice che monitora un paniere di aziende finanziarie di tutto il mondo selezionate proprio perché garantiscono un trattamento equo per uomini e donne.

Chi entra e chi esce dall’indice sulla parità di genere

Cosa significa parità di genere e perché è così importante

In Italia c’è ancora troppo divario nelle retribuzioni