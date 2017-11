Per sfuggire ai bracconieri i rinoceronti si trasferiranno in Australia

La nuova idea per provare a salvare i rinoceronti ha il sapore dell’ultima spiaggia ed è un progetto che forse non ha precedenti nella storia della conservazione. Il piano prevede di spostare ottanta rinoceronti dal Sudafrica all’outback australiano, in prossimità di Adelaide, al ritmo di quattro all’anno, nel corso dei prossimi venti anni.

Rinoceronti alla conquista dell'Australia

Popolazione di garanzia

Rinoceronti verso l'estinzione

Nuovo continente, nuova vita

Quali conseguenze sull'ecosistema