Perché l’incrocio con il cane minaccia la sopravvivenza del lupo

Le faggete stanno gradualmente virando verso i caldi colori autunnali, conferendo un’atmosfera magica alle foreste, le castagne ormai mature cadono al suolo con rumori sordi e in lontananza lo struggente bramito dei cervi in amore preannuncia l’avanzare della notte. Ci troviamo nella riserva naturale dell’Orecchiella, in provincia di Lucca, nel cuore del Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano. Qui, dal 28 al 30 settembre, abbiamo partecipato all’Educational tour del Progetto Life M.I.R.Co-lupo (acronimo che sta per Minimizzare l’Impatto del Randagismo canino sulla COnservazione del lupo), workshop dedicato ai giornalisti con l’obiettivo di favorire la corretta informazione sul lupo (Canis lupus italicus) e in particolare sull’ibridazione tra lupo e cane, temi molto attuali e troppo spesso distorti e strumentalizzati dai media.

Dalla parte del lupo

Il lupo non è stato reintrodotto, è tornato

Cosa sono gli ibridi

Le cause dell’ibridazione

Come l’ibridazione minaccia il lupo

Quanti ibridi ci sono

Cosa fa il progetto M.I.R.Co-lupo

Sterilizzazione ibridi e gestione cani

Lunga vita al lupo