Qual è il modo più sostenibile di leggere un libro

La lettura ha qualcosa di magico, permette a chiunque, ovunque si trovi, di essere catapultato in un altro tempo, in un altro corpo, persino in un altro pianeta. “Chi non legge, a 70 anni avrà vissuto una sola vita: la propria. Chi legge avrà vissuto 5000 anni: c'era quando Caino uccise Abele, quando Renzo sposò Lucia, quando Leopardi ammirava l'infinito... perché la lettura è un'immortalità all'indietro”, ha scritto Umberto Eco.

Qual è il modo più rispettoso dell’ambiente di leggere?