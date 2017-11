“Sono il figlio di un autista di autobus”. Così Sadiq Khan, il nuovo sindaco di Londra, si è più volte definito nel corso della sua carriera politica. La cerimonia di giuramento è avvenuta il 7 maggio nella cattedrale di Southwark. Khan è così diventato il primo sindaco musulmano di una metropoli occidentale.

Deeply honoured to take this oath. I will be a Mayor for all Londoners. pic.twitter.com/u1GXBkRvDZ