Theresa May, chi è la nuova prima ministra del Regno Unito dopo Cameron

Theresa May è diventata la nuova prima ministra del Regno Unito il 13 luglio. L’esito di Brexit e le dimissioni di David Cameron hanno rappresentato una sfida per la leadership del Partito conservatore al governo. Prima Boris Johnson, poi Michel Groover e Andrea Leadsom: tutti gli aspiranti hanno ritirato uno a uno le proprie candidature, spianando la strada a May. Come ultima, la decisione di Leadsom è arrivata in seguito all'indignazione nata per le sue affermazioni secondo cui, a differenza della futura prima ministra, essendo una mamma ha “interesse nel futuro del Regno Unito” (come se solo le madri lo avessero).

Un primo ministro enigmatico

Chi è Theresa May

La politica

Ambiente, diritti umani e politiche sociali

Le controversie sui diritti umani e l’immigrazione

Una sostenitrice del Remain, negozia l'uscita del Regno Unito

Brexit vuol dire Brexit. Negozieremo per raggiungere il migliore accordo per il Regno Unito nel lasciare l’Unione europea. Dobbiamo riunificare il nostro paese. Abbiamo bisogno di una visione del futuro nuova, forte e positiva. Una visione di un paese che lavora non solo per i pochi privilegiati ma per ognuno di noi.